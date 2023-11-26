Минобороны: еще девять дронов ВСУ уничтожены над российскими регионами

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, сообщила пресс-служба Министерства обороны. В ведомстве уточнили, что аппараты намеревались совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, — отметили в министерстве.

Этой ночью украинские беспилотники дважды делали попытку долететь до Москвы. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО сбили БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, дроны летели по направлению к городу. Позднее еще одну попытку ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА удалось пресечь в районе Подольска.

Также потерявший управление беспилотник влетел в квартиру жилого многоэтажного дома в Туле, в результате чего мужчина получил ранение стопы. Губернатор региона Алексей Дюмин сообщил, что при ударе в нескольких квартирах выбило стекла.