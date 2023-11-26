Собянин: еще один беспилотник пытался осуществить атаку на Москву

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Очередную попытку ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА удалось пресечь, заявил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. На этот раз средства ПВО сбили беспилотник в районе Подольска.

Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет, — заявил Сергей Собянин.

Ранее о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

О двух из них сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших.

14 ноября беспилотник ВСУ атаковал химический завод, расположенный в поселке Сельцо Брянской области. По данным канала, в строящемся цеху предприятия был обнаружен неразорвавшийся дрон самолетного типа, к которому была прикреплена взрывчатка. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.