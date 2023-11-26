Житель Тулы получил ранение при атаке дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Житель Тулы получил ранение стопы при атаке украинского дрона ночью 26 ноября, сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор региона Алексей Дюмин. По словам главы региона, потерявший управление беспилотник влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир, — отметил Дюмин.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места событий. На кадрах видны выбитые стекла в окнах многоэтажки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 26 ноября украинские беспилотники дважды делали попытку долететь до столицы. Средства ПВО сбили БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, дроны летели на Москву. Позднее еще одну попытку ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА удалось пресечь в районе Подольска.

Ранее о массовой атаке беспилотных летающих аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.