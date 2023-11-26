В Британии раскрыли численность и потери ВСУ Financial Times: Украина в 2022 году держала на вооружении 1 млн солдат

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Журналисты британской газеты Financial Times сообщили, что в 2022 году на Украине на военном положении находились около 1 млн солдат. По информации издания, из них были убиты или ранены примерно 190 тысяч человек.

Эксперты и местные чиновники предполагают, что в прошлом году на военном положении находился 1 миллион человек, включая территориальную оборону, спецслужбы и пограничников, что вдвое больше, чем до февраля 2022 года, — говорится в публикации.

Издание со ссылкой на чиновников отмечает, что до 20 тысяч мобилизованных украинцев уклонились от призыва. В среднем из четырех граждан страны только один приходит в военкомат по своей воле.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщал, что мужчины призывного возраста с «белыми билетами» (освобождение от военной службы) стали массово покидать страну. По его словам, только в октябре уехали около 20 тысяч граждан.

Экс-премьер добавил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены, что «ресурс уезжает» и вскоре некого будет призывать. Поэтому руководство страны выпустило негласное указание для Госпогранслужбы не выпускать с Украины мужчин призывного возраста, которые не подлежат мобилизации.