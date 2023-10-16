Стало известно о массовом бегстве мужчин «белыми билетами» с Украины Азаров: за месяц с Украины выехало около 20 тысяч мужчин с «белыми билетами»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчины призывного возраста с «белыми билетами» (освобождение от военной службы) стали массово покидать Украину, сообщил в Telegram-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, только за последний месяц уехали около 20 тысяч граждан.

Когда киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с «белыми билетами», признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово ринулись покидать Нэньку (матушку, Украину. — NEWS.ru). За месяц около 20 тысяч белобилетчиков выехали за границу, — написал политик.

Экс-премьер добавил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены, что «ресурс уезжает» и вскоре некого будет призывать. Поэтому руководство страны выпустило негласное указание для Госпогранслужбы не выпускать с Украины мужчин призывного возраста, которые не подлежат мобилизации. Кроме того, продолжил Азаров, даже при наличии всех документов пограничники не выпустят гражданина. Вместо этого его направляют на повторную медицинскую комиссию в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Ну, а ТЦК дано другое указание — признавать частично годными и всех отправлять на фронт, — уточнил Азаров.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с пополнением своих рядов, в связи с чем Верховная рада начала обсуждение законопроекта о возрастных ограничениях для солдат. По словам постпреда, в российский плен все чаще попадают украинские солдаты 60 и 70 лет.