Мощный взрыв произошел в Херсоне, сообщает украинский телеканал «Общественное». Официального подтверждения этой информации не поступало. В настоящий момент город находится под контролем Вооруженных сил Украины.
В Херсоне слышен мощный взрыв, — говорится в сообщении.
Утром 26 ноября украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в этом регионе. Из-за этого в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
Накануне украинцы сообщили в социальных сетях о взрывах в центре Киева и близ аэропорта Жуляны. После атаки в нескольких районах города пропало электричество, без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко также заявил о работе ПВО.
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в ночь на 23 ноября взрывы прогремели в двух областях Украины — Николаевской и Днепропетровской, до этого там была объявлена воздушная тревога. В этих регионах российские силы атаковали тыловые аэродромы ВСУ. По данным журналиста, удар пришелся по военному аэродрому в Вознесенске к северу от Николаева. Также стало известно о поражении цели на военном аэродроме вблизи Кривого Рога.