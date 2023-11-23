Стало известно об атаке ВКС России на тыловые аэродромы ВСУ Поддубный: ВС России атаковали тыловые аэродромы ВСУ

Фото: МО РФ

ВС России атаковали тыловые аэродромы ВСУ в Днепропетровской и Николаевской областях, сообщил в Telegram военкор Евгений Поддубный. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

Ночью взрывы звучали в Днепропетровской и Николаевской областях. Сообщают, что ракетный удар пришёлся по военному аэродрому в Вознесенске к северу от Николаева. Также приходит информация и о поражении цели на военном аэродроме близ Кривого Рога, — написал он.

Пресс-служба Минобороны РФ до этого сообщила, что расчет кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» артиллерийского подразделения Западного военного округа считается одним из самых результативных. По данным ведомства, на счету расчета десятки пораженных объектов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Для расчета «Ярости» характерно внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. Одним из принципов артиллеристов является «не возвращаться на прежние огневые точки». Расчет наполовину состоит из мобилизованных, наполовину — добровольцев, сообщили в Минобороны.

Ранее расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» нанес удар по позициям ВСУ в районе Артемовска. Атака была запечатлена на видео. По данным Минобороны РФ, в результате обстрела был уничтожен командно-наблюдательный пункт украинской армии. Кроме того, были поражены скопления живой силы и бронетехники противника.