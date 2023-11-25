В центре Киева и близ аэропорта Жуляны прогремели новые взрывы

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцы сообщили в соцсетях о новых взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество. В пресс-службе Минэнерго Украины уточнили, что без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко также заявил о работе ПВО. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, на Украине сообщают о массированной атаке российских дронов «Герань». В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Утром 25 ноября <...> была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части Киева, — сообщили в Минэнерго Украины.

Украинский Telegram-канал «Политика страны» пишет, что беспилотники заходили в Киев волнами, многочисленными группами, по разным направлениям, постоянно меняя курс по вектору движения. По его информации, из-за атаки беспилотников пострадали по меньшей мере четыре района Киева: Соломенский, Днепровский, Голосеевский и Печерский.

В небе много дронов, что-то сбивают, взрывается, и уже в нескольких районах нет электричества, — приводит ТАСС слова одного из очевидцев.

В ночь на 23 ноября взрывы прогремели в двух областях Украины — Николаевской и Днепропетровской, где до этого зазвучали сирены о воздушной тревоге. В этих регионах ВС России атаковали тыловые аэродромы ВСУ, сообщал ранее военкор Евгений Поддубный. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию. По данным военкора, ракетный удар пришелся по военному аэродрому в Вознесенске к северу от Николаева. Также стало известно о поражении цели на военном аэродроме близ Кривого Рога.