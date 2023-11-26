ВСУ устроили массированную атаку дронами: новости СВО на утро 26 ноября Украинские дроны атаковали российские регионы

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Ночью украинские войска попытались атаковать Россию с помощью беспилотников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, российские средства ПВО сбили БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, дроны летели на Москву.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 25 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какие регионы подверглись атаке дронов

Над четырьмя регионами России в ночь на воскресенье, 26 ноября, были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Позднее Собянин сообщил, что еще одну попытку атаки дронов Вооруженных сил Украины удалось пресечь силам противовоздушной обороны. На этот раз средства ПВО сбили беспилотник в районе Подольска.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО сбили вражеские дроны над территорией Дзержинского и Жуковского районов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уточнил, что, предварительно, пострадавших и каких-либо разрушений зафиксировано не было.

Telegram-канал Mash опубликовал момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина в Туле, который попал в объектив камеры слежения. На кадрах слышно, как БПЛА подлетает к многоэтажке и разрывается в квартире на 12-м этаже. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В этот момент в ней находился как минимум один человек. Губернатор Алексей Дюмин заявил, что над Тулой сбили два беспилотника. Один из них и попал в многоэтажку.

Мирный житель получил ранение

Житель Тулы получил ранение стопы при атаке украинского дрона ночью 26 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин. По словам главы региона, потерявший управление беспилотник влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина.

Московские аэропорты закрыли после атаки беспилотников

Аэропорты Внуково и Домодедово временно прекратили прием и отправку самолетов, следовало из данных сервиса Flightradar24 и онлайн-табло воздушных гаваней. На территории Внуково задержали вылет двух пассажирских лайнеров. В Домодедово также задержан вылет одного рейса.

Приостановка работы продлилась недолго. Уже через несколько минут информация на сайте обновилась. И Внуково, и Домодедово возобновили работу. Все находившиеся в зоне ожидания пассажирские самолеты перешли в режим посадки, еще один лайнер вылетел.

Обстрелы ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщили в администрации населенного пункта. Инцидент произошел около 18:20.

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, заявили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что по региону было выпущено 110 боеприпасов.

До этого в результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что ВСУ нанесли удары также по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Там в результате обстрела ранения получили два мирных жителя.

Читайте также:

Новый тактический знак ВС РФ в зоне СВО: как выглядит, кто использует

«Очень тяжело»: медсестра из США рассказала о потерях ВСУ

Танкисты, снайперши, наемники: составлен список убитых элитных бойцов ВСУ