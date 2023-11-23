Новый тактический знак ВС РФ в зоне СВО: как выглядит, кто использует Новый тактический знак заметили на технике ВС РФ в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Новый тактический знак заметили на российской военной технике в зоне специальной военной операции на Украине. Как он выглядит, кто его использует, где был замечен новый знак?

Как выглядит новый знак

Новый тактический знак российских военных в зоне СВО представляет собой перевернутый равносторонний треугольник, вписанный в аналогичную фигуру. Он был замечен на видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ. На кадрах показана боевая подготовка экипажа российского специального бронепоезда «Енисей» в тыловой зоне специальной военной операции. На видео двойным треугольником маркированы бронетранспортеры, применяемые в ходе маневров.

Минобороны РФ не комментировало появление нового тактического знака.

Что известно о новом тактическом знаке

На данный момент неизвестно, какие российские соединения применяют тактический знак в виде двойного треугольника. В кадрах, опубликованных Минобороны РФ, появляется также символ, который используют бойцы группировки «О», известные как «Отважные».

Lenta.ru отмечает, что внешне новый тактический символ напоминает знаки, используемые псковским десантом, — они применяют аналогичные треугольники, но с вписанными в них римскими цифрами. Военный эксперт Юрий Кнутов не смог раскрыть его смысл, но отметил, что такая символика используется для обозначения принадлежности к тому или иному военному округу.

Фото: МО РФ

Сейчас в ВС РФ действуют Западный, Центральный, Южный и Восточный военные округа. До конца 2023 года дополнительно будут сформированы Московский и Ленинградский округа, писал замначальника Генштаба Евгений Бурдинский в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

Какие еще тактические знаки используют в СВО

В ходе СВО на российской боевой технике были замечены такие знаки, как Z, ставший главным символом спецоперации, а также V и O. В Минобороны РФ разъясняли в соцсетях, что Z обозначает «За Победу!», а V значит «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Позже в военном ведомстве уточнили, что эти знаки не являются официальными воинскими символами и не несут специальной смысловой нагрузки.

Аналогичные символы используются и в других армиях мира, в частности израильской, где тактический знак обозначает номер роты в батальоне.

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