Украинские войска обстреляли город Стаханов в ЛНР

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщили в администрации населенного пункта. Инцидент произошел около 18:20.

Вооруженные формирования Украины около 18.20 обстреляли Стаханов. Осколками повреждены окна и крыша здания бани. Снаряд попал в землю рядом со зданием. Информация о пострадавших не поступала, — заявили в администрации.

За несколько дней до этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из снарядов прилетел на территорию местного промышленного предприятия, три человека получили ранения. Двоих пострадавших доставили в городскую больницу № 2, расположенную в Белгороде.

До этого Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ приграничных сел региона. По его словам, украинская армия задействовала минометы, а также беспилотники самолетного типа и дроны со взрывчаткой. Пострадавших нет.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с начала спецоперации регион подвергался обстрелам со стороны Украины 1273 раза. В результате было разрушено 37 жилых домов и еще сотни различных зданий получили повреждения. В их числе школы, детские сады, магазины, промышленные объекты и хозяйственные постройки.