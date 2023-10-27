Стало известно, сколько обстрелов перенесла Брянская область с начала СВО Богомаз: за время СВО Брянская область подверглась обстрелам 1273 раза

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Брянская область 1273 раза подверглась обстрелам с начала спецоперации на Украине, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Из-за огня со стороны Вооруженных сил Украины были разрушены 37 жилых домов, повреждены сотни построек.

Брянская область 1273 раза подвергалась обстрелам. В результате обстрелов разрушено 37 частных жилых домов, повреждено 617 частных жилых домов и хозяйственных построек, 10 многоквартирных жилых домов, 86 автомобилей, 3 ФАПа, 2 школы, 4 детских сада, 2 сельских Дома культуры, 14 магазинов, 33 здания промышленных и сельскохозяйственных объектов, 15 административных зданий различных организаций, — написал глава региона.

По словам Богомаза, в минимальные сроки были построены оборонительные сооружения.

Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в возведении оборонительной линии, организации и предприятия, которые поставляли стройматериалы, строителей, депутатов, глав муниципальных образований, — отметил Александр Васильевич.

Также губернатор поблагодарил всех, кто создавал защиту для населения, помогал в сборе гуманитарной помощи, организовывал доставку техники воинским подразделениям. Богомаз уточнил, что на восстановление имущества и помощь пострадавшим направлено 187,9 млн рублей.

Ранее украинские беспилотники самолетного типа совершили попытку атаковать Брянскую область. Представители Министерства обороны РФ подчеркнули, что все летательные аппараты удалось уничтожить силами российской ПВО.