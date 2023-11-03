ВСУ сбросили бомбы на село в Белгородской области Гладков: ВСУ сбросили две взрывчатки на окраине села Казачье-Рудченское

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел данные об атаках ВСУ на Белгородскую область 2 ноября. В своем Telegram-канале он сообщил, что приграничные с Украиной села были атакованы ВСУ из минометов, а также при помощи дронов со взрывчаткой и беспилотников самолетного типа.

В Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское с дрона было сброшено два взрывных устройства, никто не пострадал. По окраине хутора Старый Волоконовского района выпущено четыре минометных снаряда, пострадавших и разрушений также нет.

В Грайворонском городском округе над хутором Масычево системы российской ПВО сбили беспилотник самолетного типа, обошлось без последствий на земле. Село Терезовка в Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли из минометов, было выпущено пять снарядов. Три других выстрела из миномета были произведены по МАПП «Шебекино». Никто не пострадал, здания не повреждены.

В начале ноября в Шебекинском городском округе сработала система ПВО. Губернатор сообщил, что средства противовоздушной обороны поразили беспилотник в районе поселка Батрацкая Дача. Пострадавших среди гражданского населения нет. До этого еще украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, дрон ликвидировали дежурными средствами ПВО.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с начала спецоперации регион подвергался обстрелам со стороны Украины 1273 раза. В результате было разрушено 37 жилых домов и еще сотни различных зданий получили повреждения. В их числе школы, детские сады, магазины, промышленные объекты и хозяйственные постройки.