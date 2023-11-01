Средства ПВО поразили беспилотник под Белгородом Гладков сообщил о сбитом беспилотнике под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, средства противовоздушной обороны поразили беспилотник в районе поселка Батрацкая Дача. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Батрацкая Дача. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил Гладков.

Также Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. Часть снарядов разорвалась на территории промышленного предприятия. Поврежден один корпус, на месте работают аварийные и оперативные службы, рассказал губернатор. По предварительной информации, один человек пострадал, добавил Гладков. В момент обстрела мужчина находился на парковке. Пострадавший получил ранения верхних и нижних конечностей.

Накануне город уже подвергался атаке украинских войск. Гладков сообщал, что ВСУ открыли огонь по территории промышленной зоны. В результате осколками неустановленного боеприпаса было повреждено здание автотранспортного предприятия. Из местных жителей никто не пострадал, уточнил губернатор.