ВСУ повредили здание автопредприятия в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли окрестности города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки ВСУ повреждено здание автотранспортного предприятия.

Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия, — заявил Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что на месте работают оперативные службы. В результате обстрелов со стороны украинской армии никто не пострадал.

Накануне ВСУ атаковали белгородское село Новая Таволжанка. Украинские военные вели обстрел со стороны Харьковской области из танка Т-64. Как заявил Гладков, один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, в здании также выбиты окна.

Ранее село Алейниково в Брянской области осталось без света после обстрела со стороны украинской армии. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждены три административных здания, два жилых дома, а также два легковых автомобиля и хозпостройки. Пострадавших среди жителей населенного пункта нет.