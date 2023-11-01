Снаряды ВСУ разорвались на территории предприятия в Шебекино Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Шебекино

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, часть снарядов разорвалась на территории промышленного предприятия, поврежден один корпус, на месте работают аварийные и оперативные службы.

ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. <...> Повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из корпусов предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля, — написал Гладков.

По предварительной информации, один человек пострадал, добавил губернатор. В момент обстрела мужчина находился на парковке. Пострадавший получил ранения верхних и нижних конечностей.

Сейчас бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — добавил глава региона.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью. ВСУ предприняли попытку атаки на регион второй раз за сутки. Дрон был нейтрализован силами противовоздушной обороны.