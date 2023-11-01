Над российским регионом сбит беспилотник Минобороны: силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

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Украинский БПЛА уничтожили средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что это уже вторая попытка атаки за день.

1 ноября около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 1 ноября, Минобороны сообщало, что украинские военные пытались атаковать территорию России с помощью беспилотников, два аппарата были сбиты российскими системами ПВО над Брянской и Курской областями. Дроны были самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Минобороны РФ также сообщало о перехвате в ночь на 1 ноября двух беспилотников самолетного типа над Курской областью. В ведомстве уточнили, что целью этих БПЛА было осуществление террористической атаки по объектам на территории страны.

До этого российские военные уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. В МО РФ уточнили, что БПЛА были запущены ВСУ с целью проведения террористических атак.