Гладков заявил об обстреле Шебекино украинской армией

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, один из снарядов прилетел на территорию местного промышленного предприятия, три человека пострадали. Двоих пострадавших доставили в городскую больницу № 2, расположенную в Белгороде. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия, — написал Гладков.

Отмечается, что двое пострадавших получили осколочные ранения нижних конечностей, еще одному пострадавшему госпитализация не понадобилась. Специалисты зафиксировали повреждения в одном из технических помещений предприятия. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, обследование территории продолжается.

Вячеслав Гладков ранее заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали приграничные села Белгородской области. По его словам, украинская армия задействовала минометы, а также беспилотники самолетного типа и дроны со взрывчаткой. Пострадавших нет.