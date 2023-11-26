Аэропорты Москвы приостановили прием и отправку рейсов после атак дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Внуково и Домодедово временно прекратили прием и отправку самолетов, следует из данных сервиса Flightradar24 и онлайн-табло воздушных гаваней. На территории Внуково ожидают вылета два пассажирских лайнера, а отправка трех рейсов задержана. В Домодедово также задержан вылет одного рейса. Задержка рейсов произошла после информации об атаках дронов ВСУ на российскую столицу.

Приостановка работы продлилась недолго. Уже через несколько минут информация на сайте обновилась. И Внуково, и Домодедово возобновили работу. Все находившиеся в зоне ожидания пассажирские самолеты перешли в режим посадки, еще один лайнер вылетел.

Ранее о массовой атаке беспилотных летающих аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

О двух из них сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Также о нескольких сбитых дронах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В первый раз он написал о «массовой атаке», а во второй, что был сбит еще один беспилотник.