Киев попал под массированный удар БПЛА: новости об СВО на вечер 25 ноября ВВС Украины: ВС России выпустили по Киеву рекордное количество дронов

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утром 25 ноября украинские СМИ сообщили о взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. Без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, на Украине сообщили о массированной атаке российских дронов «Герань». В Военно-воздушных силах Украины заявили, что Россия совершила самую массированную атаку на Киев за последнее время. По данным украинского ведомства, было выпущено рекордное количество беспилотников. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Киеве громко и силы ПВО сбивали российские БПЛА. По его словам, ВС РФ провели «самую массированную атаку дронов на Киев» за все время проведения спецоперации. Воздушная тревога длилась шесть часов, пострадали пять человек.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 25 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ на военных аэродромах в Долгинцево и Днепропетровске. В ведомстве добавили, что военные поразили радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей. Кроме того, средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской области. В министерстве добавили, что в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик и в Херсонской области было уничтожено 18 дронов ВСУ.

Бронеавтомобиль ВСУ переехал собственных солдат

Боец ВСУ по фамилии Кульчицкий записал получасовое видео, в котором сообщил, что наступление украинской армии обречено на провал. По его словам, основной причиной этого является некомпетентность командиров. Военнослужащий раскритиковал тактику, которую выбрало военное руководство Украины. Военный убежден, что ошибка ВСУ состоит не в неправильном контрнаступлении, а в решении о его начале.

Бронеавтомобиль ВСУ переехал собственных солдат на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. На опубликованном в Сети видео показано, как водитель броневика, уходя из-под обстрела, после высадки десанта сдает задним ходом и переезжает сослуживцев. После этого он сразу уезжает, бросая травмированных военных, которые пытаются отползти в сторону.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс поделился мнением о том, что поставки военной техники Киеву абсолютно бессмысленны, так как в рядах ВСУ нет хорошо подготовленных штабных офицеров. По его словам, западная техника неэффективна без грамотного военного руководства.

Военкор Александр Сладков пишет, что в крови погибших на фронте украинских военных были найдены остатки наркотических веществ. Позднее в телефоне одного из умерших было обнаружено видео с танцами с кастрюлями на голове, рассказал военкор.

Фото: МО Украины

Российские военные близки к взятию Авдеевки

Сладков сообщил, что Вооруженные силы России пробили Авдеевскую промку. По его словам, на этом участке была сосредоточена самая крепкая оборона ВСУ на всей линии фронта. Сладков назвал действия ВС России настоящим подвигом.

Военкор убежден, что в случае взятия Авдеевки боевые действия будут отодвинуты от Донецка, Горловки и Ясиноватой. По его словам, именно из Авдеевки украинские военные обстреливают города Донецкой Народной Республики.

ВСУ обстреляли из РСЗО мирный город

ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По его информации, снаряды были выпущены из населенного пункта Нелеповка в 09:40 мск.

Утром 25 ноября ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Также по городу было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, отметили в ведомстве.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что бригадный генерал этого ведомства с позывным Хантер планировал теракты на Крымском мосту. Он добавил, что к взрывам также причастен командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. По словам Малюка, атаки на Крымский мост стали результатом совместной операции СБУ и украинского флота.

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