В Киеве сообщили о самой массированной атаке беспилотников на город ВВС Украины: ВС России выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников

Фото: ГСЧС Украины

В Telegram-канале Военно-воздушных сил Украины сообщается, что Россия совершила самую массированную атаку на Киев за последнее время. По данным украинского ведомства, было выпущено рекордное количество беспилотников. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара — Киев, — говорится в сообщении.

Ранее украинские средства массовой информации сообщали, что в Киеве прогремела серия взрывов. Жителей призвали сохранять спокойствие и не покидать укрытия. Военкор Юрий Котенок также добавил, что удар был нанесен по объекту Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Россия поплатится за удары по территории Украины. По его словам, Киев будет становиться сильнее, и придет время, когда он ответит Москве.

Военкор Андрей Руденко тем временем предупредил, что Украина готовит провокацию против России. По его словам, ВСУ планируют взорвать химический завод с привлечением специалистов из Великобритании и США. На этот шаг Украина может пойти из-за неудач на поле боя, заявил военкор.