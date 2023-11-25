Боец ВСУ записал видео с разбором ошибок командования украинской армии Боец ВСУ назвал ошибкой решение командования начать контрнаступление

Фото: МО Украины

Боец Вооруженных сил Украины по фамилии Кульчицкий записал получасовое видео, в котором сообщает, что наступление украинской армии обречено на провал. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», основной причиной этому является некомпетентность командиров. Военнослужащий раскритиковал тактику, которую выбрало военное руководство Украины. Военный убежден, что ошибка ВСУ состоит не в «неправильном контрнаступлении», а в решении о его начале вообще.

Кульчицкий считает, что ключевой ошибкой военачальников и политического руководства страны стало принятие решения о начале наступления на юге Украины. Военный подчеркнул, что атаковать хорошо укрепленные позиции ВС РФ в лоб было лишено смысла и результаты таких действий были очевидны еще до их начала.

Проблема была не в том, что контрнаступление провели неправильно. А что его вообще провели. Правда в том, что с имеющимися силами сторон наше контрнаступление невозможно, — сказал он.

Боец ВСУ отметил, что в итоге бессмысленных штурмов в некоторых подразделениях потери среди военнослужащих украинских войск составили 80–90% личного состава. Автор призвал «вернуться к реальности» и признать, что вернуть утраченные территории «в ближайшее время» не удастся.

Военкор Евгений Поддубный ранее высказал мнение, что Киев может создать в Авдеевке «кровавую модель Бахмута» и бросить в эту «мясорубку» своих военнослужащих. По его словам, украинские военные в Авдеевке оказались в западне, но командование не выпускает их из города. Такой сценарий обернется для Украины массовой трагедией, убежден он.