ВС РФ ликвидировали склады ВСУ с топливными боеприпасами в Днепропетровске

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

ВС России ликвидировали два склада авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины на военных аэродромах в Долгинцево и Днепропетровске, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что также российская армия поразила радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах: Долгинцево и в районе города Днепропетровска. В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Павловка Днепропетровской области поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей, — уточнило МО.

Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской области. В министерстве добавили, что в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик и в Херсонской области было уничтожено 18 дронов ВСУ.

Ранее расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении в зоне спецоперации. В МО подчеркнули, что военнослужащие продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ.