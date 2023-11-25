Российские десантники разгромили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска

Фото: МО РФ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении в зоне спецоперации, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Военнослужащие продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ.

Разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением комплекса БПЛА «Орлан-10». После получения данных от средств воздушной разведки артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие — гаубицу «Мста-Б», — сообщили в ведомстве.

После приготовлений по целям был нанесен удар, и они были уничтожены. В российском оборонном ведомстве отметили, что расчеты гаубиц были слажены, а каждый военнослужащий знает свою задачу.

24 ноября стало известно, что военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ России успешно выявили и уничтожили две группы украинских пехотинцев на Артемовском направлении. Как сообщали в Министерстве обороны РФ, солдаты противника были обнаружены с помощью беспилотника. Он же и нанес удар по группам ВСУ.