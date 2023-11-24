«Очень тяжело»: медсестра из США рассказала о потерях ВСУ Медсестра из США Мациоровски: потери ВСУ растут в последнее время

Фото: МО Украины

Медсестра из США Ребекка Мациоровски, примкнувшая к украинской армии, рассказала изданию Business Insider о растущих потерях ВСУ в последнее время. По ее словам, часть получивших ранения украинских военных погибает из-за некачественных медикаментов.

За последние пару недель многие <...> солдаты получили ранения <...>. И это очень тяжело, — сказала американка.

Она отметила, что у многих украинских солдат нет аптечек первой помощи и они не проходили элементарной медицинской подготовки. В связи с этим ей приходится учить военных накладывать жгут и другим базовым навыкам. Мациоровски также посетовала на то, что в зоне боевых действий много мышей, которые портят ее снаряжение и продукты.

Медсестра добавила, что она находится на Украине с марта прошлого года. По ее словам, тогда в страну прибывало множество иностранцев, присоединявшихся к ВСУ, но сегодня их почти не осталось. Она предположила, что эти люди «перегорели».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в зоне СВО. По его словам, все попытки украинской армии осуществить десантную операцию на Херсонском направлении потерпели крах. Одновременно с этим ВС РФ продолжают улучшать свои позиции.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, отметил, что в ВСУ заметно выросли санитарные потери в связи с наступлением холодов. Он пояснил, что украинские военные поступают в больницы Чугуева и Харькова с симптомами, характерными для тяжелых форм острых респираторных заболеваний.