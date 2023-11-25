Украина упустила шанс на мир с Россией: новости СВО на утро 25 ноября Арахамия: российско-украинский конфликт мог закончиться еще весной 2022 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Российско-украинский военный конфликт мог закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина приняла предложение Москвы и сохранила нейтралитет, заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, Киев отказался от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон заявил, что ничего подписывать с Россией не нужно, а вместо этого «надо воевать». Арахамия также подтвердил, что целью украинской делегации в ходе переговоров было затягивание процесса.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 24 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Провал мобилизации на Украине

После замены руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) возникли более критические проблемы с мобилизацией военнообязанных, чем дефицит боеприпасов, сообщил депутат и секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он также упомянул, что видел проект закона, в котором депутаты совместно с Министерством обороны страны пытаются комплексно решить вопросы мобилизации и демобилизации.

По его мнению, необходимы непопулярные решения, которые зависят от политического руководства. Костенко также признал, что в Вооруженных силах есть нехватка личного состава, не говоря уже о том, что некоторые демобилизованные должны быть заменены.

Командование ВСУ проведет демобилизацию срочников

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых истек срок службы, в том числе тех, кто был призван до начала спецоперации, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, решение было одобрено военным командованием. С весны 2022 года на Украине не проводится призыв на срочную службу, с того же момента была отложена демобилизация уже призванных срочников.

Ряды ВСУ «освежат» женщинами

Руководство страны в рамках развенчивания гендерных стереотипов планирует увеличить количество женщин в должностях командиров рот на передовой, сообщила госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган. По ее словам, опубликованным пресс-службой ведомства, всем уже давно понятно, что представительницы прекрасного пола могут воевать наравне с мужчинами, теперь осталось принять тот факт, что женщина может успешно командовать.

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Согласно данным Министерства обороны страны, в ВСУ сейчас служат около 43 тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году. Украинки участвуют в боевых действиях на юго-востоке Украины, самые распространенные специальности — парамедики, связисты, психологи и снайперы.

На Западе подняли шум из-за одинокого Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время заметно волнуется, заявил обозреватель Конрад Якабушки. По его словам, сейчас украинский лидер выглядит очень одиноким.

Такое поведение Зеленского легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, заявил автор материала. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона — все это беспокоит украинского лидера.

США остались ни с чем

Украинский конфликт оставил США ни с чем, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, военные запасы Вашингтона истощены, а «война на Украине проиграна».

Также Макгрегор подчеркнул, что украинская армия находится на грани развала из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам экс-советника главы Пентагона, командиры сдают в плен целые подразделения из-за невозможности эвакуации раненых.

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