Что за взрывы в Киеве 25 ноября: какие объекты поражены, реакция Зеленского Украинские СМИ сообщили об атаке дронов на Киев 25 ноября

Фото: ГСЧС Украины

Сегодня утром, 25 ноября, украинские СМИ сообщили, что в Киеве прогремела серия взрывов и несколько часов звучала воздушная тревога. Что об этом известно, есть ли разрушения и отключение света?

Взрывы в Киеве 25 ноября

Украинское издание «Зеркало недели» рассказало, что в Киеве прозвучала серия громких взрывов.

«Киев, снова серия громких взрывов», — говорилось в публикации.

Издание «Страна.ua» рассказало о новых взрывах в левобережном районе Троещина.

Минэнерго Украины сообщило, что в центре Киева в результате случившегося без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений.

Украинский Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что беспилотники заходили в столицу волнами, многочисленными группами, по разным направлениям, постоянно меняя курс по вектору движения. По данным СМИ Украины, из-за атаки БПЛА пострадали по меньшей мере четыре района Киева: Соломенский, Днепровский, Голосеевский и Печерский.

По информации начальника городской военной администрации Сергея Попко, в некоторых районах города зафиксированы возгорания. Он отметил, что всего якобы было сбито порядка 60 дронов.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Реакция властей Украины на взрывы в Киеве

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале рассказал, что в «Киеве громко» и силы ПВО якобы сбивали российские дроны.

«В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место», — написал Кличко.

Фото: ГСЧС Украины

По его словам, ВС РФ провели «самую массированную атаку дронов на Киев» за все время проведения спецоперации. Воздушная тревога длилась шесть часов, пострадали пять человек.

Командующий Воздушными силами Украины Олещук заявил, что сегодня ночью Россия якобы нанесла самый мощный удар дронами с начала СВО.

«Было выпущено рекордное число дронов — 75 единиц. Основным направлением удара был Киев», — рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что всего было запущено 70 дронов, силы ПВО не смогли сбить все БПЛА.



Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Что пишут российские военкоры о взрывах в Киеве

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате массированного удара по Киеву есть прилеты в аэропорту Борисполь.

«В результате массированного удара по Киеву есть прилеты в аэропорту Борисполь, пострадал объект энергетики, отключено существенное количество жилых домов и учреждений. Противник жалуется, что ВС РФ использовали огромное количество „Гераней“», — рассказал он.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», массированная атака «Гераней» по Киеву и области продолжается.

«Также украинские источники сообщают о полете ракеты в направлении Днепропетровска и взрыве в Запорожье», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

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