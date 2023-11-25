«За все будет расплата»: Украина начала угрожать России Ермак: Украина ответит на удары России по территории страны

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ермак

Россия поплатится за удары по территории Украины, заявил руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, Киев будет становиться сильнее и придет время, когда он ответит Москве, передает «Укринформ».

За все будет ответ, за все будет расплата, — заявил Ермак.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела серия взрывов. Также воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Военные корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по объекту Вооруженных сил Украины на территории региона, подконтрольной Киеву. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк тем временем заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. По его словам, этот объект на территории России «обречен». Малюк добавил, что «дальше будет много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту».

Руководитель СБУ напомнил, что Украина ударяла по мосту уже дважды. По его словам, при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). Во время второй атаки были задействованы пять морских беспилотников Sea Baby.