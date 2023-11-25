«Там калибры нехилые»: Сладков предложил применять морские орудия на суше Военкор Сладков предложил использовать морские орудия на суше

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Морские орудия имеют «нехилые» калибры, поэтому почему бы их не использовать и в боестолкновениях на суше в зоне СВО, отметил в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, морские бомбометы, например, могут ударять сразу 12 снарядами, каждый из которых способен пролететь 11 километров.

А что если нам морские орудия применить на суше в СВО? Там калибры-то нехилые. А если морские реактивные бомбометы? Они на 11 км бомбы метают, свыше 200 кг каждая. На мотолыгу бомбомет прикрепить, а там, как у «Града», 12 бомб в пакете. Подъехал, как дал 12 бомб (а их, говорят, мнооооого на складах) и тут же уехал, — написал Сладков.

Кроме того, Россия обладает корабельным РПК-8 «Запад», добавил военкор. Этот комплекс, напомнил он, может работать даже на берегу.

Ранее Сладков призвал «не обольщаться» слабостью Украины. По его словам, Запад не оставит «своих вассалов в трусах». В пример он привел заявление о том, что Берлин выделит Киеву помощь на €1,3 млрд. Он отметил, что при составлении плана Киев необходимо расценивать как сильного врага. Если в результате Украина окажется слабее, то это будет приятным бонусом, указал военкор.