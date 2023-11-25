Стало известно, кто планировал теракты на Крымском мосту Глава СБУ Малюк: теракты на Крымском мосту планировал генерал Хантер

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Бригадный генерал военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным Хантер занимался планированием терактов на Крымском мосту, сообщил украинскому телеканалу «1+1» глава СБУ Василий Малюк. По его словам, к происшествиям также причастен командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Хантер — очень сильный инженер. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все делали и планировали, — признался Малюк.

Чиновник подчеркнул, что атаки на Крымский мост стали результатом совместной операции СБУ и украинского флота.

Первый теракт на российском объекте произошел 8 октября 2022-го. В результате атаки четыре человека погибли. Следующее нападение с помощью беспилотников случилось 17 июля 2023 года, жертвами теракта стали два человека.

Малюк заявил, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). Во время второй атаки были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до сооружения удалось добраться лишь двум. Он добавил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. Он пообещал, что после двух атак будет еще «больше сюрпризов» и Крымский мост «обречен».