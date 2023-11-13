Танкисты, снайперши, наемники: составлен список убитых элитных бойцов ВСУ Составлен список элитных бойцов ВСУ, ликвидированных ВС РФ в зоне СВО

Фото: Социальные сети

Максим Гацанюк

Вооруженные силы России уничтожили экипаж «лучшего танкиста» ВСУ Максима Гацанюка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе горсовета города Погребище Винницкой области. Какие элитные бойцы украинской армии были ликвидированы в зоне СВО?

Что известно об уничтожении «лучшего танкиста»

Отмечается, что Ганацюк погиб в населенном пункте Сокол Запорожской области после ранения, полученного в зоне проведения спецоперации.

«Наш земляк, Гацанюк Максим Володимирович, родившийся в селе Гопчица и проживавший в городе Киеве, погиб 8 ноября в населенном пункте Сокол Запорожской области», — рассказали в пресс-службе города Погребище.

Украинские СМИ называли военнослужащего «лучшим танкистом украинской армии». Также он постоянно выступал в эфире национального телевидения.

Какие известные бойцы ВСУ были ликвидированы в зоне СВО

10 ноября Telegram-канал портала «Украина.ру» сообщил, что вернувшегося после обмена боевика «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Егора Горбатенко ликвидировали в зоне СВО под Кременной. Известно, что он был участником боев за Мариуполь и во время падения «Азовстали» оказался в российском плену.

19 сентября российские военнослужащие ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения, рассказал военкор Юрий Котенок. По данным СМИ, Шубитидзе погиб в результате артиллерийского обстрела российских войск. Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили в своих социальных сетях подтверждал это.

«К сожалению, мы потеряли сегодня одного из лучших легионеров», — написал командир наемников.

Фото: МО Украины

15 сентября в Telegram-канале «Донецк ДНР Новости» появилась информация, что на Артемовском направлении убит военнослужащий полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Александр Худенко с позывным Фарш. В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) его якобы называли «королем штурмов».

28 августа авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» сообщили, что военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили бойца элитного подразделения ВСУ в ходе боевых действий. Отмечалось, что противника ликвидировали при помощи снайперской винтовки с тепловизионным прицелом.

По данным Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» 9 апреля ВС РФ ликвидировали в Артемовске группу из пяти бойцов элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи», который известен тем, что его участники проходили обучение в США и Германии.

Что известно о погибших снайпершах ВСУ

7 августа бойцы российской группировки «Отважные» смогли ликвидировать девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния на Сватовском направлении.

По информации украинских СМИ, она якобы была старшим боевым медиком аэромобильной роты. При этом в социальных сетях размещено много фотографий, где девушка была вооружена различными видами стрелкового оружия.

Также она получила из рук главкома ВСУ Валерия Залужного «Стальной крест». Этот знак украинской армии вручается исключительно за «выполнение боевых задач во время проведения операций».

Фото: Социальные сети Дарья Филипьева (Молния)

24 мая снайпер спецназа «Ахмат» с позывным именем Аид рассказал, как он вступил в дуэль с украинской снайпершей с позывным Горгона. По его словам, она «соблюдала определенный кодекс чести»: не стреляла в противника без необходимости, не добивала раненых и не убивала мобилизованных.

Он пояснил, что она была ранена осколками минометного снаряда и погибла в ходе наступления.

«Трудно описать, с каким азартом я охотился за ней. Однажды мы крутились в танце смерти два часа, обмениваясь редкими выстрелами, будто строчками из переписки. Но в той схватке не было победителя», — признался Аид.

В апреле 2022 года Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы ВС РФ убили в Мариуполе украинскую снайпершу Елену Белозерскую. По информации источника, ей было 42 года. Она служила в морской пехоте ВСУ.

Она стала известна благодаря интервью, которое она дала британскому изданию The Sun. Белозерская призналась, что будет «убивать и дальше», пока не закончится спецоперация.

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