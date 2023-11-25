Броневик ВСУ раздавил собственную пехоту и попал на видео

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бронеавтомобиль ВСУ переехал собственных солдат на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. В Сети появилось видео, как водитель броневика, спеша уйти из-под обстрела, после высадки десанта сдает задним ходом и переезжает сослуживцев. После этого он сразу же уезжает, бросая травмированных украинских военных, которые пытаются отползти в сторону.

В конце октябре по Сети распространилось видео, как подбитая украинская БМП задавила солдат ВСУ во время боев. Солдаты после попадания снаряда стали спешно покидать бронеавтомобиль, но в этот момент он дал задний ход, наехав на бойцов, которые еще не успели отойти в сторону. Инцидент произошел на севере ДНР.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее выложил кадры с уничтоженным нидерландским БТР YPR-765 в районе Бахмута. Он отметил, что о поставках данных бронетранспортеров было объявлено почти сразу же после начала СВО. Котенок добавил, что перед отправкой на Украину с БТР демонтировали штатное вооружение, что вызвало поток недовольства со стороны «бандеровской публики».

В середине ноября военкор показал кадры удара по укреплениям и расположениям украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка. По его словам, они подверглись обстрелу авиационными бомбами ФАБ. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.