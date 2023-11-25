«С кастрюлями на голове танцевали»: военкор рассказал о наркомании в ВСУ Военкор Сладков: экспертиза выявила наркотики в крови погибших бойцов ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После одного из штурмов позиций ВС РФ морпехами ВСУ в ДНР тела погибших украинских бойцов решили отправить на экспертизу, вспомнил военкор Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, в их крови были найдены остатки наркотических веществ. Позднее в телефоне одного из погибших было обнаружено видео с танцами с кастрюлями на голове, рассказал военкор.

Помню, как однажды наши ребята выдержали штурм наших позиций морпехами ВСУ. Уж слишком дерзкой была та лобовая атака. Трупы противника отправили на экспертизу, и обнаружилось, что погибшие перед смертью принимали наркотики. Потом в телефоне одного погибшего нашли кадры, как они там расслаблялись у себя на позициях. Реально с кастрюлями на голове танцевали, — рассказал военкор.

Об истории Сладков вспомнил на фоне новостей о вынесении приговора двум военным ВСУ, стрелявшим по мирным жителям Широкино, Соханки, Ленинского и Коминтерново. По его словам, последний населенный пункт подвергался атакам чаще всего, при этом опаснее всего было в единственном оставшемся там магазине.

Света не было, прилавки освещались фонариком или свечой. Наших позиций в селе не было, 9-й полк морской пехоты 1-го Корпуса ДНР стоял в поле. А по селу ВСУ все равно били, — рассказал Сладков.

Ранее военкор Евгений Поддубный прокомментировал приговор пулеметчику ВСУ, воевавшему в рядах украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, он проведет за решеткой остаток своей жизни за убийства мирных жителей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.