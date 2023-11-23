«Будет сидеть до конца жизни»: военкор о приговоре бойцу «Азова» Военкор Поддубный: боец «Азова» Ниверчук убивал мирных жителей Донбасса

Фото: СК РФ

Пулеметчик Артур Ниверчук, воевавший в рядах украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), проведет за решеткой остаток жизни за убийства мирных жителей Донбасса, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя вынесенный бойцу приговор. В своем Telegram-канале журналист подчеркнул, что украинец убивал по приказу командования, не обращая внимания ни на возраст жертв, ни на их статус.

Пожизненное лишение свободы — это приговор суда, вынесенный боевику «Азова» Артуру Ниверчуку за убийства мирных жителей Донбасса. Убивал Ниверчук по приказу вышестоящего командования. Не останавливали украинского боевика ни возраст жертв, ни их статус — гражданские лица. <...> Сидеть Ниверчук будет до конца своей жизни, — написал Поддубный.

Суд в Донецке вынес приговор Ниверчуку 22 ноября. Украинского бойца приговорили к пожизненному заключению за убийство пяти жителей Мариуполя. Поддубный привел в своем канале выдержки из материалов следствия. Так, суд установил, что Ниверчук в марте расстрелял автомобиль с семьей беженцев, повязанный белыми ленточками. Еще через месяц Ниверчук расстрелял двоих человек, которые прятались от обстрелов в квартире одной из многоэтажек.

Ранее сообщалось, что раненый офицер Вооруженных сил России подбил украинский танк во время боя с бойцами «Азова» на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Противник пытался прорваться к оборонительной линии российской армии около города Кременная в Луганской Народной Республике.