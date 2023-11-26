В Калужской области сбили беспилотники ВСУ Шапша: ПВО сбила дроны над территорией Дзержинского и Жуковского районов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о том, что силы ПВО сбили украинские дроны над территорией Дзержинского и Жуковского районов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уточнил, что, предварительно, пострадавших и каких-либо разрушений зафиксировано не было.

Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — написал он.

Ранее о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

О двух из них сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Также о нескольких сбитых дронах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В первый раз он написал о «массовой атаке», а во второй, что был сбит еще один беспилотник.

Telegram-канал Mash опубликовал момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина в Туле, который попал в объектив камеры слежения. На кадрах слышно, как БПЛА подлетает к многоэтажке и разрывается в квартире на 12-м этаже.