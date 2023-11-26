Супервезучий экипаж танка Т-72 пережил попадание снаряда и попал на видео Экипаж танка Т-72 остался цел после прямого попадания снаряда ВСУ у Артемовска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Танк Т-72

Telegram-канал Mash публикует видеозапись из зоны боевых действий под Артемовском, на котором показано, как в танк Т-72 с экипажем внутри попадает снаряд ВСУ. В момент прилета снаряда происходит мощный взрыв с последующим возгоранием бронемашины, однако бойцы не пострадали. На видео видно, как спустя считаные секунды из танка эвакуируются члены экипажа. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточняет, что три Т-72 отправились работать по позициям ВСУ близ Клещеевки, однако попали под обстрел украинской армии. Огонь велся из засады.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее выложил кадры с уничтоженным нидерландским БТР YPR-765 в районе Артемовска. Он отметил, что о поставках данных бронетранспортеров было объявлено почти сразу же после начала СВО. Котенок добавил, что перед отправкой на Украину с БТР демонтировали штатное вооружение, что вызвало поток недовольства со стороны «бандеровской публики».

В середине ноября военкор показал кадры удара по укреплениям и расположениям украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка. По его словам, они подверглись обстрелу авиационными бомбами ФАБ. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.