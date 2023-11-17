Военкор показал кадры с уничтоженным нидерландским БТР Военкор Котенок опубликовал фотографии уничтоженного БТР YPR-765

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

БТР YPR-765

Военный корреспондент Юрий Котенок выложил в Telegram кадры с уничтоженным нидерландским БТР YPR-765 в районе Бахмута. Он отметил, что о поставках данных бронетранспортеров было объявлено почти сразу же после начала СВО. Котенок добавил, что перед отправкой на Украину с БТР демонтировали штатное вооружение, что вызвало поток недовольства со стороны «бандеровской публики».

Голландский БТР YPR-765 (лицензионная модернизированная копия американского БМП М113), уничтоженный в районе Бахмута. Не первый и явно не последний, — написал Котенок.

Накануне военный корреспондент опубликовал кадры уничтожения штаба 115-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитров. На них видно, как в здание прилетают две ракеты. После этого от сооружения остаются лишь руины. По его данным, удар был нанесен 15 ноября после получения информации от операторов беспилотников, действующих над данным районом. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

В Минобороны России заявили об ударах боевыми самолетами по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Атаке подверглись расположения 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районах Степовой Новоселовки и Берестового.