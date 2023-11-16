Уничтожение укреплений ВСУ на Угледарском направлении попало на видео Военкор Котенок: укрепления ВСУ под Новомихайловкой поражены бомбами ФАБ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по укреплениям и расположениям украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, они подверглись обстрелу авиационными бомбами ФАБ. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Удары по позициям Вооруженных сил Украины на Угледарском направлении были сняты на камеру беспилотника. На них видно, как по цели наносятся два удара с коротким интервалом. Военкор утверждает, что позиции ВСУ были поражены фугасными авиабомбами ФАБ, однако он не уточнил, о какой модели идет речь.

Российская армия активно применяет планирующие умные бомбы ФАБ-500 в рамках специальной военной операции. Как утверждает военный эксперт Василий Дандыкин, они представляют собой доработанные советские 500-килограммовые бомбы с управлением и особыми крыльями для планирования. Отмечается, что ФАБ-500 может преодолевать расстояние в несколько десятков километров. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что такими бомбами был нанесен удар по позициям украинских войск в районе Авдеевки.