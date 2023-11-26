В США рассказали, что может ударить по обороноспособности ВСУ ABC: сокращение помощи Запада может ударить по обороноспособности ВСУ

Фото: МО Украины

Сокращение помощи стран Запада может ударить по обороноспособности ВСУ, сообщил телеканалу ABC украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, в настоящее время идет война за ресурсы.

Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. <...> Надо понимать, что сокращение помощи действительно ударит по нашей обороноспособности, — сказал Наев.

Ранее в бегущей новостной строке на украинском телеканале «1+1» появились данные о пропавших без вести и ликвидированных ВС РФ военнослужащих ВСУ. Спустя некоторое время представители канала извинились за опечатку. Согласно информации «1+1», на Украине пропали и погибли в общей сложности 1 126 652 солдат.

На телеканал поступил звонок от украинского руководства, потребовавшего принести извинения «за незапланированную деморализацию населения».

До этого хакеры из спецподразделения «Родня» взломали украинский телеканал ICTV. Они опубликовали видео, на котором запечатлен фрагмент эфира с бегущей новостной строкой, где сообщалось о «смерти» президента Украины Владимира Зеленского. Также хакеры написали, что «Киев окружен», и призвали ВСУ сложить оружие.