Хакеры в прямом эфире «убили» Зеленского Российские хакеры взломали телеканал ICTV и сообщили о смерти Зеленского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хакеры из спецподразделения «Родня» взломали украинский телеканал ICTV, сообщили представители программистов в Telegram-канале. Они опубликовали видео, на котором запечатлен фрагмент эфира с бегущей новостной строкой, где сообщалось о «смерти» президента Украины Владимира Зеленского. Также хакеры написали, что «Киев окружен», и призвали ВСУ сложить оружие.

Говорят, если о чем-то сильно желаемом постоянно говорить вслух, есть шанс, что это сбудется. Мы решили к проверке этой теории привлечь всю Украину. Помог в этом эфир ICTV и бегущая строка, успешно взятая нами под контроль, — написали хакеры.

Ранее российские хакеры взломали сайт Киевского облсовета и разместили угрожающее послание президенту Украины, сообщил исполняющий обязанности главы облсовета Ярослав Добрянский. Он уточнил, что сообщение было написано на русском языке. В послании присутствовал намек, что за Зеленским скоро придут.

Добрянский добавил, что было составлено заявление в киберполицию, которая должна установить лиц, причастных к взлому. Чиновник также рассказал, что из-за хакерской атаки вся работа местного аппарата оказалась парализована.