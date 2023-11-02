Зеленскому оставили зловещее послание на русском языке Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и разместили послание Зеленскому

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Хакеры 2 ноября взломали сайт Киевского облсовета и разместили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) исполняющий обязанности главы облсовета Ярослав Добрянский. Он уточнил, что сообщение было написано на русском языке.

Сегодня сайт Киевского облсовета взломали хакеры. Стартовая страница сайта выглядела как фотография Владимира Зеленского с угрожающим посланием на русском языке: «Зеленский! Внимание! Мы уже тут! Жди подробностей», — написал Добрянский.

Он добавил, что сейчас составляется заявление в киберполицию, которая должна будет установить лиц, причастных к взлому. Тем временем специалисты пытаются восстановить работу сайта Киевского облсовета, но пока безуспешно. Добрянский сказал, что из-за хакерской атаки вся работа местного аппарата оказалась парализована.

Ранее правоохранительные органы Запорожской области получили от пророссийских хакеров поименный список агентов Службы безопасности Украины, которые действуют в новых регионах России, сообщили региональные оперативные службы. По их информации, получены также сведения с грифами «секретно» и «совершенно секретно» из тайника беглого подполковника СБУ Сергея Фролова.