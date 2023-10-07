Правоохранительные органы Запорожской области получили от пророссийских хакеров поименный список агентов Службы безопасности Украины, которые действуют в новых регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные оперативные службы. По их информации, получены также сведения с грифами «секретно» и «совершенно секретно» из тайника беглого подполковника СБУ Сергея Фролова.
В частности, получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах, — говорится в сообщении оперативных служб Запорожья.
Хакеры предоставили силовикам и документы для служебного пользования. Правоохранители заявили, что полученная ими информация подтвердилась и помогла раскрыть преступные схемы взаимодействия украинских агентов, а также методы давления СБУ на россиян. Несколько человек уже задержаны.
В Госдуме ранее раскрыли способ защитить россиян от вербовщиков СБУ. Первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что гражданам необходимо больше рассказывать о методах работы иностранных спецслужб. К тому же в трансляцию телевидения нужно включить истории про выдающихся советских и российских разведчиков.