Хакеры раскрыли агентов СБУ в новых российских регионах Хакеры передали силовикам Запорожской области список действующих агентов СБУ

Фото: СБУ

Правоохранительные органы Запорожской области получили от пророссийских хакеров поименный список агентов Службы безопасности Украины, которые действуют в новых регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные оперативные службы. По их информации, получены также сведения с грифами «секретно» и «совершенно секретно» из тайника беглого подполковника СБУ Сергея Фролова.

В частности, получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах, — говорится в сообщении оперативных служб Запорожья.

Хакеры предоставили силовикам и документы для служебного пользования. Правоохранители заявили, что полученная ими информация подтвердилась и помогла раскрыть преступные схемы взаимодействия украинских агентов, а также методы давления СБУ на россиян. Несколько человек уже задержаны.

В Госдуме ранее раскрыли способ защитить россиян от вербовщиков СБУ. Первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что гражданам необходимо больше рассказывать о методах работы иностранных спецслужб. К тому же в трансляцию телевидения нужно включить истории про выдающихся советских и российских разведчиков.