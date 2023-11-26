Украинцам в прямом эфире раскрыли число погибших солдат ВСУ Украинский канал сообщил о миллионе пропавших или погибших бойцов ВСУ

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бегущая строка на украинском телеканале «1+1» показала данные о пропавших без вести и ликвидированных военнослужащих ВСУ, однако спустя некоторое время там извинились за «опечатку», сообщает Telegram-канал Readovka. Согласно информации этого телеканала, на Украине пропали и погибли в общей сложности 1 126 652 солдата.

Как пишет Readovka, на телеканал позднее поступил звонок от украинского руководства, которое потребовало извиниться «за незапланированную деморализацию населения». При этом не уточняется, были ли такие данные опубликованы намеренно или случайно.

Ранее хакеры из спецподразделения «Родня» взломали украинский телеканал ICTV. Они опубликовали видео, на котором запечатлен фрагмент эфира с бегущей новостной строкой, где сообщалось о «смерти» президента Украины Владимира Зеленского. Также хакеры написали, что «Киев окружен», и призвали ВСУ сложить оружие.

До этого исполняющий обязанности главы Киевского облсовета Ярослав Добрянский заявил, что российские хакеры взломали сайт этого учреждения и разместили угрожающее послание президенту Украины. Он уточнил, что сообщение было написано на русском языке. В послании присутствовал намек, что за Зеленским скоро придут.