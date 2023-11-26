В Крыму нашли виновных в атаках на полуостров Парламентарий Константинов: к атакам на Крым причастны западные специалисты

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

К попыткам украинских военных атаковать Крым причастны западные специалисты, заявил РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов. По его словам, ВСУ реализуют конкретный план, разрабатываемый иностранными экспертами. При этом украинцы не играют определяющей роли в его создании, уверен политик.

Все это не спонтанные действия, а часть реализации вполне конкретного плана. Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы. Конечно, какой-то незначительный процент украинцев в этом штабе присутствует, — отметил Константинов.

Президент Украины Владимир Зеленский вовсе не участвует в принятии решений, добавил он. Его задача заключается в координировании «атмосферы русофобии». По словам парламентария, это подразумевает нанесение вреда всем жителям Украины.

Потому пусть Зеленский оперативно этими ударами не руководит, но он несет за них всю полноту политической ответственности, — заключил глава парламента.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. По его словам, в будущем будет еще больше «сюрпризов», поэтому этот объект на территории РФ уже «обречен».