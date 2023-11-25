Глава СБУ заявил, что Крымский мост «обречен»

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023 и дальше будет «больше сюрпризов». По его словам, которые приводит украинский Telegram-канала «Политика страны», Крымский мост «обречен».

Дальше будет много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту. Мост обречен, — сказал Малюк.

Руководитель СБУ рассказал, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). Во время второй атаки были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до сооружения удалось добраться лишь двум.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел мощный взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ЧП произошло в 06:07 со стороны Таманского полуострова. В результате подрыва взрывчатки в грузовике, проезжавшем по мосту, были повреждены два пролета автомобильной переправы в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли пять человек.

Второй теракт на переправе произошел 17 июля. В тот день его атаковали украинские надводные дроны. В результате теракта погибли два человека, один был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По одной из версий, взрыв совершен с целью нарушить логистику снабжения полуострова.