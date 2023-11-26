Дрон ВСУ врезался в дом в Туле 26 ноября: есть ли жертвы и пострадавшие Дюмин: российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Туле

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Сбитый беспилотник Вооруженных сил Украины, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Есть ли пострадавшие и погибшие?

Атака дронов ВСУ на Тульскую область 26 ноября

По словам Дюмина, в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области пресечена атака двух украинских БПЛА, которые были сбиты средствами ПВО.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», — сообщил губернатор.

Отмечается, что жители поврежденного подъезда были временно размещены в ближайшем детском саду. Через некоторое время они вернулись обратно в свои квартиры.

«Еще один БПЛА подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщили в пресс-службе Тульской области.

Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что потерявший управление дрон врезался в жилой дом № 13 на улице Хворостухина.

«По поручению губернатора было организовано реагирование, все экстренные службы прибыли. К счастью, обошлось без жертв. Пострадал один человек, он получил ранение стопы. Жизни и здоровью угрозы нет. Были приняты все необходимые меры, часть людей эвакуирована, размещена в теплом помещении, им предложены чай, кофе, подготовлены гостиничные номера», — рассказал он.

Также Миляев заявил, что на месте падения БПЛА работали взрывотехники и опасных веществ обнаружено не было.

«Всем поможем с восстановлением жилья и наведением порядка», — резюмировал он, сообщается в Telegram-канале Тульской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Где еще были сбиты украинские беспилотники 26 ноября

В Минобороны России заявили, что утром 26 ноября было уничтожено девять БПЛА самолетного типа, которые принадлежат Вооруженным силам Украины.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — сообщили в военном ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале проинформировал об отражении атаки нескольких беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу в ночь на воскресенье.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, летевшие на Москву», — объяснил он.

Также были сбиты дроны силами ПВО в городском округе Подольск и в Раменском городском округе. Разрушений и пострадавших после падения обломков нет, подчеркнул мэр российской столицы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале рассказал, что два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ, были уничтожены над территорией региона силами ПВО, пострадавших нет.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Карачевским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал он.

Губернатор Смоленской области Александр Анохин в Telegram-канале сообщил, что БПЛА пытались атаковать регион, но были уничтожены силами ПВО.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Прошу воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях», — пояснил Анохин.

Читайте также:

Герой России рассказал, откуда прилетели атаковавшие Тулу БПЛА ВСУ

Военкор высказался о запуске спутника Минобороны и беспилотниках ВСУ

Что происходит у Авдеевки 26 ноября: последние новости, сводка военкоров