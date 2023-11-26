Беспилотник пытался атаковать Смоленскую область Губернатор Анохин: БПЛА самолетного типа пытался атаковать Смоленскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 26 ноября Смоленскую область пытался атаковать беспилотник самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Он отметил, что нападение удалось предотвратить силами ПВО и РЭБ Минобороны России. Предварительно, никто не пострадал.

Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Прошу воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях, — уточнил Анахоин.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за минувшую ночь над четырьмя регионами России были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ночь на 26 ноября несколько украинских дронов пытались атаковать столицу. По его словам, российские средства ПВО сбили беспилотники в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах. По предварительной информации, разрушений или пострадавших в результате падения обломков БПЛА нет.