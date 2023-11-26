Системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — сообщил Богомаз.

В ночь на 26 ноября российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянских областей. По информации Министерства обороны РФ, атака дронов была нацелена на инфраструктурные объекты.

Ранее стало известно, что один из потерявших управление беспилотников влетел в жилой дом в Туле. Как сообщил губернатор региона Алексей Дюмин, пострадал один человек. Также повреждены остекления трех квартир. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы, уточнил губернатор.