В Великобритании назвали главную проблему ВСУ FT: проблема ВСУ состоит не в количестве войск, а в их качестве

Фото: МО Украины

Главная проблема ВСУ состоит не в количестве войск, а в их качестве, сообщила Financial Times со ссылкой на сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга. По его словам, украинские солдаты не могут эффективно планировать и проводить крупные боевые операции.

Проблема заключается не в количестве войск, а в качестве и способности управлять масштабными операциями, — сказал Уотлинг.

Ранее британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски сообщило, что наступление зимы и холодов делает ситуацию для Вооруженных сил Украины крайне сложной. Аналитик привел в пример прошлый год, когда замерзла земля и российская армия вела наступательную операцию.

До этого Уотлинг предположил, что Украину ожидает тяжелая зима. Он отметил, что российские удары по украинской критической инфраструктуре представляют большую угрозу.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что зима одинакова для всех воюющих сторон, однако у российской армии может быть преимущество перед ВСУ в технике и обеспечении. Он выразил уверенность, что ВС РФ готовы к холодам, тогда как украинцам придется повозиться с западной техникой, которая рассчитана на немного другие погодные условия.