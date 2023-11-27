Су-34 уничтожили на Херсонском направлении блиндажи и личный состав ВСУ

Фото: МО РФ

Экипажи истребителей Су-34 ВКС России, осуществляющих боевые действия, уничтожили блиндажи, персонал и технику Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции, круглосуточно находясь в боевой готовности на аэродромах.

В рамках одной из миссий авиационными бомбами были уничтожены блиндажи, личный состав и техника ВСУ на Херсонском направлении, — говорится в официальном заявлении.

Один из летчиков истребителя Су-34 рассказал, что экипажи получили данные о цели, провели необходимые расчеты, оценили местность, выполнили полет на предельно низких высотах, а затем подошли к цели, выполнили сброс бомбы и вернулись на базу.

Ранее Новосибирский авиазавод, входящий в состав госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они прошли как наземные, так и летные испытания. Первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков отметил, что госзаказ реализуется в полном объеме и в соответствии со сроками. По его словам, Су-34 отличаются высокой маневренностью, что позволяет им выполнять широкий спектр задач.